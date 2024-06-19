GİRİB Geleneksel Kahvaltı ve Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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GİRİB Geleneksel Kahvaltı ve Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Giresun İş İnsanları ve Bürokratları Derneği'nin (GİRİB), Giresun Kalesi'nde düzenlediği geleneksel kahvaltı ve bayramlaşma programına katılan Belediye Başkanı Fuat Köse, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. GİRİB'in Giresun için başarılı çalışmalar yaptığını aktaran Başkan Köse, GİRİB ile yakınlaşmalarının arttığını ve Giresun için birliktelik zamanı olduğunu belirtti.

19.06.2024 13:46
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(GİRESUN) - Giresun İş İnsanları ve Bürokratları Derneği'nin (GİRİB), Giresun Kalesi'nde düzenlediği geleneksel kahvaltı ve bayramlaşma programına katılan Belediye Başkanı Fuat Köse, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

GİRİB'in Giresun için başarılı çalışmalar yaptığını aktaran Başkan Köse, "Kuruluşundan bu yana derneğimizin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Belediye Başkanlığı görevine seçildikten sonra GİRİB ile yakınlaşmamız daha da arttı. Kendileri Ankara'da bizleri çok iyi ağırladılar, bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler tüm Sivil Toplum Kuruluşlarıyla el ele vererek Giresun için tek yumruk halinde çalışmaya karar verdik. Giresun için birliktelik zamanıdır. Sizlerin kalbinin Giresun için attığını biliyorum. Giresun Belediyesi ile GİRİP iş birliği artarak devam edecektir" diye konuştu.

Geniş bir katılımla gerçekleşen buluşmada konuşan GİRİP Genel Başkanı Kemal Tokmak ise "10. bayram buluşmamızı daha geniş katılımlı bir şekilde kent bayramlaşmasına dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Genel Başkan Kemal Tokmak, kendilerini Giresun'da en iyi şekilde ağırlayan Belediye Başkanı Fuat Köse'ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

Fuat Köse, Giresun, Politika, Güncel, Son Dakika

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