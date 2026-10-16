Girit'te 2026 başından beri 19 bin 500'e yakın düzensiz göçmen zor koşullarda kalıyor - Son Dakika
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Girit'te 2026 başından beri 19 bin 500'e yakın düzensiz göçmen zor koşullarda kalıyor

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Girit'e 2026 başından bu yana 19 bin 500'e yakın düzensiz göçmen geldiği belirtildi. Kandiye'de limandaki eski binada, Yerapetra'da belediyenin eski araç deposunda misafir edilen göçmenler derme çatma alanlarda sağlıksız ve insani olmayan koşullarda yaşıyor.

Yunanistan'da Girit Adası'na gelen düzensiz göçmenlerin insani olmayan zor yaşam koşullarıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Yunanistan'daki haber sitelerinden "in.gr"nin "Yerapetra ve Kandiye'de utanç verici görüntüler" başlıklı haberinde, Ada'ya gelen düzensiz göçmenlerin sığınma başvuruları sürecinde misafir edildikleri koşullar ele alındı.

Haberde, çoğunluğu Libya'dan gelen sığınmacıların misafir edildiği Ada'nın Yerapetra ve Kandiye bölgelerinde sığınmacılara sağlanan geçici barınaklar için "utanç verici görüntüler" yorumu yapıldı.

Kandiye Belediye Meclis Üyesi Yorgos Sfakianakis, söz konusu haber sitesine, Ada'nın Yerapetra bölgesine gelen düzensiz göçmen sayısının 2025'te yaklaşık 900 olduğunu, bu yıl aynı bölgeye sadece bir haftada gelen düzensiz göçmen sayısının bu sayıya ulaştığını aktardı.

Sfakianakis, 2026 başından bu yana Girit'e 19 bin 500'e yakın düzensiz göçmenin geldiğini belirtti.

"Derme çatma bir alanda misafir ediliyorlar"

Kandiye Belediye Başkanı Aleksandros Kalokerinos ise düzensiz göçmenler için "Kandiye'de gerektiği gibi bir merkez bulunmuyor. Derme çatma bir alanda misafir ediliyorlar." dedi.

Kalokerinos, düzensiz göçmenlerin kaldığı yerde koşulların ne sağlıklı ne de insani olduğunu, insanların açık alanda uyuduğunu, durumun dayanılmaz boyutlarda olduğunu aktardı.

Ada'nın artan göç akınlarına hazırlıksız yakalandığı belirtilen haberde, göçmenlerin Kandiye'de liman içinde eski bir binada, Yerapetra'da ise belediyenin eski bir araç deposunda misafir edildiği kaydedildi.

Haberde, bu hafta yaşanan olumsuz hava koşullarında yüzlerce düzensiz göçmenin yağmur ve rüzgara maruz kaldığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA
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