Girne açıklarında batan gemi için TCG Işın ve TCG Alemdar arama kurtarmayı sürdürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin Girne açıklarında alabora olan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri bölgede görev yapıyor; çalışmalara ait fotoğraflar da paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Girne açıklarında alabora olan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisi ile TCG Alemdar kurtarma gemisi tarafından devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, çalışmalardan fotoğraflar da yer aldı.
Kaynak: AA
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