Girne açıklarında batan gemide ölen Özgür Gönül ile Mahmut Demir toprağa verildi - Son Dakika
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Girne açıklarında batan gemide ölen Özgür Gönül ile Mahmut Demir toprağa verildi

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Girne açıklarında batan gemide ölen Özgür Gönül ile Mahmut Demir toprağa verildi
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KKTC'nin Girne Limanı açıklarında batan yolcu gemisinde yaşamını yitiren Özgür Gönül'ün cenazesi Mersin Tarsus'ta, Mahmut Demir'in naaşı ise Hatay Reyhanlı'da defnedildi. Gönül Yeşilkuyu Mezarlığı'nda, Demir ise Kavalcık Mezarlığı'na toprağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden Özgür Gönül'ün cenazesi Mersin'de, Mahmut Demir'in naaşı da Hatay'da toprağa verildi.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin batmasının ardından ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan Gönül'ün (20) cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Gönül'ün naaşı, Tarsus ilçesindeki Yeşilkuyu Mezarlığı'nda kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Cenaze namazına Gönül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Güler, Tarsus Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Çelik ve vatandaşlar da katıldı.

Mahmut Demir için Reyhanlı'da cenaze namazı kılındı

Kazanın ardından ekiplerin bulduğu Mahmut Demir'in (28) naaşı da Hatay'a götürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası Demir için Reyhanlı ilçesindeki Harran Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

İlçe Müftüsü Abdullah Doğan'ın kıldırdığı namaza, Demir'in ailesi ve yakınları ile Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun, Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Dağlı ve vatandaşlar katıldı.

Namaz sonrası Demir'in cenazesi, Kavalcık Mezarlığı'na defnedildi.

Girne'de batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Gemideki 25 yolcu hayatını kaybetmiş, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA
Mahmut DemirTarsusMersinGüncelKıbrısHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Girne açıklarında batan gemide ölen Özgür Gönül ile Mahmut Demir toprağa verildi - Son Dakika
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