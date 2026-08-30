Girne Açıklarında Feribot Kurtarma Çalışmaları - Son Dakika
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Girne Açıklarında Feribot Kurtarma Çalışmaları

Girne Açıklarında Feribot Kurtarma Çalışmaları
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Ömer Çelik, alabora olan feribottaki yolcular için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin, "Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla" dedi.

Kaynak: DHA

Ömer Çelik, Denizcilik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girne Açıklarında Feribot Kurtarma Çalışmaları - Son Dakika

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