Girne Açıklarında Feribot Kurtarma Çalışmaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin, "Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla" dedi.