Girne Açıklarında Feribot Su Aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarındaki feribotun su aldığını, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini duyurdu.

Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan hemen sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.

Feribotun su almasının ardından kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bakan Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, feribotun su aldığını belirterek, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Feribotta 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu bilgisini veren Arıklı, geminin neden su aldığına ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadığını dile getirdi.

???????Görgü tanıkları, geminin su almasının ardından yolculardan bazılarının denize atladıklarını belirtti.

Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına katıldıkları bildirildi.