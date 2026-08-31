Girne'de Gemi Faciası: 20 Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Girne'de Gemi Faciası: 20 Kayıp

Girne\'de Gemi Faciası: 20 Kayıp
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne'de meydana gelen gemi felaketinde kayıp sayısının 20 olduğunu açıkladı.

(GİRNE) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında daha önce sağ ulaşıldığı değerlendirilen iki kişinin de kayıp kişiler arasında bulunduğunun tespit edildiğini belirterek, kayıp sayısının 20 olduğunu açıkladı. Yaşamını yitiren ve kayıp kişilerin isimlerini de açıklayan Üstel, "Şu anda bütün önceliğimiz kayıp 20 kişimize ulaşmaktır. Arama kurtarma ekiplerimiz denizden ve havadan çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürmektedir. Kayıplarımıza ulaşabilmek için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumdadır" ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı açıklamada, "Girne açıklarında yaşanan deniz felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerimizin yoğun gayretiyle 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir" dedi.

Üstel, "Bir yandan denizden ve havadan arama kurtarma faaliyetleri sürdürülürken, diğer yandan Polis Teşkilatımız ve ilgili kurumlarımız tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik kapsamlı ve titiz çalışmalar yürütülmektedir. Polisimizin yaptığı incelemeler, alınan ifadeler, yolcu bilgilerinin karşılaştırılması ve kişilere tek tek ulaşılarak yapılan teyitler sonucunda, olayın ilk anından itibaren farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler yeniden değerlendirilmiş ve en güncel veriler ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, daha önce kurtarılan kişiler arasında değerlendirilen 2 kişinin, yapılan ayrıntılı inceleme ve teyitler neticesinde kayıp kişiler arasında bulunduğu tespit edilmiştir" ifadesini kullandı.

Üstel, "Gemide bulunan kişilerden 239'una sağ olarak ulaşılmıştır. 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir. Kayıp durumda bulunan 20 kişimize yönelik arama kurtarma çalışmalarımız ise devam etmektedir" dedi.

Üstel, hayatını kaybedenlerin ve kayıp durumda bulunanların isimlerini de açıkladı. Buna göre kazada Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer ve Nurcan Hilaloğlu yaşamını yitirdi.

Kazada kayıp durumda bulunan kişiler ise şunlar:

"Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Azel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan, Mehmet Nuri Ayran."

Üstel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda bütün önceliğimiz kayıp 20 kişimize ulaşmaktır. Arama kurtarma ekiplerimiz denizden ve havadan çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürmektedir. Kayıplarımıza ulaşabilmek için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumdadır. Umudumuzu koruyor, ekiplerimizin yoğun çalışmalarından gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Dualarımız kayıplarımızla, hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ve umutla güzel haber bekleyen aileleriyle birliktedir."

Kaynak: ANKA

Ünal Üstel, Acil Durum, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girne'de Gemi Faciası: 20 Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

17:19
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
17:10
Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm
Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm
16:20
Melih Gökçek’i iyice zora sokacak Elinde ne varsa savcıya verdi
Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
16:12
Emekliye ’dev zam’ hazırlığı
Emekliye 'dev zam' hazırlığı
15:37
Girne’deki gemi faciasında kayıp sayısı 20’ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
15:34
Girne faciasının kahramanı Tam 100 kişiyi kurtardı
Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 17:25:37. #7.12#
SON DAKİKA: Girne'de Gemi Faciası: 20 Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement