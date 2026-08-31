Girne'de gemi kazası: İki kişinin cenazesi Mersin'e getirildi
KKTC'de alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri Mersin'e ulaştı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açığında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri Mersin'e getirildi.
Girne Limanı açığında dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Özdemir ve Verim'in cenazeleri, uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildi.
Havalimanında Mersin Valisi Atilla Toros ve yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, yarın toprağa verilecek.
Kaynak: AA
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