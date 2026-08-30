Girne'de Gemide Kurtarma Çalışmaları

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Girne açıklarında alabora olan gemi için Türkiye'den 2 askeri gemi, 2 helikopter ile bölgedeki askeri unsurların kurtarma çalışmalarına destek verdiğini bildirdi.

Büyükelçisi Başçeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Girne Limanı'ndan ayrılan yolcu gemisinin yan yattığını ve su aldığını belirtti.

"Türkiye'den de Sahil Güvenlik Komutanlığının 2 helikopteri, 2 botu ve 1 dalış timi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bölgeye yakın konumdaki 2 gemisi arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu" diyen Başçeri, olayda can kayıplarının olduğunu kaydetti.

Başçeri, denizden yapılan kurtarma çalışmalarında çok sayıda yolcunun kurtarıldığını aktardı.