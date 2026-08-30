Girne'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu - Son Dakika
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Girne'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu

Girne\'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne'deki alabora olan gemi için arama kurtarma çalışmaları sürdüğünü söyledi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin, "KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA

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