Girne'deki gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, can kaybı 18'e yükseldi - Son Dakika
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Girne'deki gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, can kaybı 18'e yükseldi

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KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı; kimlik tespiti için DNA çalışmaları başlatıldı. Hafta sonu bulunan iki naaşın kimliği belirlenirken can kaybı 18'e yükseldi, 10 kişi aranıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşılırken hafta sonu bulunan iki naaşın kimliği belirlendi.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında, bugün bir naaşa daha ulaşıldı. Naaşın kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan hafta sonu bulunan iki naaş üzerinde yapılan DNA çalışmaları tamamlandı. Naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin ise Nihat Pancar'a ait olduğu belirlendi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.

Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükselirken kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kaynak: AA
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