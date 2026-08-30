Girne Limanı'nda Gemide Kayıp 23 Kişi için Arama Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Girne Limanı'nda Gemide Kayıp 23 Kişi için Arama Devam Ediyor

Girne Limanı\'nda Gemide Kayıp 23 Kişi için Arama Devam Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Girne Limanı açıklarında alabora olan gemide kaybolan 23 kişinin arama çalışmaları sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan 23 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

Geminin, Girne Limanı'ndan, Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer halindeyken, liman açıklarında alabora olması sonucu kaybolan 23 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yolcu yakınları, öğle saatlerinde geminin alabora olmasının ardından Girne Limanı'nın girişinde toplandı.

Burada yetkililerin açıklamalarını yakından takip eden kayıp yakınlarının, haber alınamayan yolculardan müjdeli bir haber alabilmek için bekleyişi sürüyor.

Bu arada, eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kriz Masası'nı ziyaret etti.

Tatar, liman girişinde bekleyen aileleri teskin ederek, Türkiye ve KKTC'nin tüm imkanlarını arama kurtarma çalışmaları için seferber ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Denizcilik, Kıbrıs, Güncel, Girne, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girne Limanı'nda Gemide Kayıp 23 Kişi için Arama Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Nepal’de can kaybı artıyor Bulunan cenazelerde kahreden detay Nepal'de can kaybı artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var
Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler

21:03
Süper Lig’de inanılmaz maç 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 904’te kazandılar
Süper Lig'de inanılmaz maç! 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar
21:00
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
20:33
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz
20:03
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
18:35
Girne’deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8’e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1’i ağır 9 yaralı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 21:13:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Girne Limanı'nda Gemide Kayıp 23 Kişi için Arama Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement