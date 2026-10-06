Girne'deki gemi faciasında acı haber! Bir naaşa daha ulaşıldı, 6 kişi hala kayıp - Son Dakika
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Girne'deki gemi faciasında acı haber! Bir naaşa daha ulaşıldı, 6 kişi hala kayıp

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Girne\'deki gemi faciasında acı haber! Bir naaşa daha ulaşıldı, 6 kişi hala kayıp
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisinde kaybolanları arama çalışmalarında bir cesede daha ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Gemideki 241 kişi kurtarılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında geminin kaptanının da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Girne açıklarında batan yüksek hızlı yolcu gemisinde can kaybı artmaya devam ediyor. KKTC Başbakanlığı, bugün ulaşılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı bildirildi. Açıklamada, cesedin kimliğinin tespiti için gerekli çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, son günlerde ulaşılan 4 cesedin kimliği henüz belirlenemedi.

CAN KAYBI 22'YE YÜKSELDİ

Son olarak ulaşılan cesetle birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı. Kayıp 6 kişiyi bulmaya yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

LİMANA DÖNMEYE ÇALIŞIRKEN BATTI

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket etti. Kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlayan gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalışırken kıyıya yaklaşık 2-2,5 kilometre mesafede battı. Gemide bulunan yolculardan 241'i kurtarıldı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI

Kazanın ardından Türkiye ve KKTC'ye ait 8 gemi, 9 bot, 1 uçak, 7 helikopter ve 5 insansız hava aracı bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. KKTC'de 2 Eylül'e kadar 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

KAPTAN DAHİL 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında geminin kaptanı Mustafa Öz'ün de bulunduğu 9 şüpheli "ihmal ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklandı. Basına yansıyan bilgilere göre, kaptan ifadesinde geminin ön kısmının dalganın etkisiyle ayrıldığını öne sürdü. Soruşturmayı yürüten tahkikat memuru ise kaptanın, gemiye su girmesine rağmen seyre devam ettiğini ileri sürdü.

"KIZAK KIRILDI" İDDİASI

Soruşturma kapsamında incelenen yazışmalarda, geminin sol kızağının daha önce kırıldığı ve kaptanın bilgisi dahilinde onarıldığına ilişkin bilgilere ulaşıldığı iddia edildi. Basında yer alan haberlere göre gemi, daha önce "Iris Jet" adıyla Antalya'da turizm amaçlı kullanılmış, ardından yaklaşık 7 yıl Taşucu Limanı'nda atıl halde bekletilmişti.

BAKAN GÖREVDEN ALINDI

Faciaya ilişkin tartışmaların ardından KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Arıklı'nın genel başkanı olduğu Yeniden Doğuş Partisi de koalisyon hükümetinden çekildi.

Kaynak: AA
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