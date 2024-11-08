Giuliani Hacizden Kaçma Suçlamasıyla Mahkemede

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NEW ABD'de hakkındaki hakaret davasını kaybederek 148 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilen Donald Trump'ın eski avukatı Rudy Giuliani, sahip olduğu değerli eşyaları hacizden kaçırma suçlamasıyla yeniden hakim karşısına çıktı.

New York Bölge Yargıcı Lewis Liman, alacaklı tarafın şikayeti üzerine Giuliani hakkında icra sürecini başlatarak, kesinleşen dava ile ilgili eski New York Belediye başkanını tekrar mahkemeye çağırdı.

Giuliani, New York'taki mahkeme binasına girerken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaları yalanladı.

Yargılamanın "siyasi" olduğunu savunan Giuliani, Yargıç Liman'ın, bu konu hakkında daha önce çevrim içi görüşmeyi kabul etmesine karşın, kararını değiştirip kendisini mahkeme salonuna çağırmasına tepki gösterdi.

Georgia'daki iki seçim görevlisinin açtığı "hakaret" davasını kaybeden ve 148 milyon dolarlık tazminat ödemeye mahkum edilen Giuliani'nin değeri 5 milyon dolar olduğu tahmin edilen New York Manhatten'daki apartman dairesine, içindeki değerli mobilya ve eşyalarla birlikte haciz konuldu. Ancak müştekiler eve gittiklerinde dairedeki eşyaların haftalar öncesinden boşaltıldığını öğrendi.

Giuliani, evin içini boşalttığı iddialarına karşı, "Dairem bana ait eşyalarla dolu. Tamamen yalan söylüyorlar. Odaların hepsi mobilyalarla dolu." ifadelerine yer verdi.

Giuliani, Mercedes marka antika otomobilini kaçırdığı iddialarına ise "Daireyi teslim etmeye hazırım. Mercedes'im zaten hiç bir zaman New York'ta olmadı. Florida'da duruyor." sözleriyle karşılık verdi.

Yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın eski hukuk danışmanlarından olan Giuliani, mahkeme heyetinin, bir sonraki duruşma tarihi olarak Trump'ın yemin töreninin yapılacağı günü vermesini eleştirdi. Giuliani, avukatının haciz kararına itiraz ettiğini ve temyiz davasını kazanınca her şeyi geri alacağını savundu.

Giuliani hakkındaki hakaret davası

ABD'de 2020'deki başkanlık seçimlerinde Georgia eyaletinde görev yapan Ruby Freeman ve kızı Wandrea ArShaye Moss, Giuliani tarafından oy pusulası sayımı sırasında Trump aleyhine sahtekarlık yapmakla itham edilerek hedef gösterilmişti.

Freeman ve Moss, kendilerine iftira atıldığını ve can güvenliklerinin tehlikeye girdiğini belirterek, Aralık 2021'de Trump'ın avukatı Giuliani hakkında hakaret davası açmıştı.

Eski New York Belediye Başkanı Giuliani, Freeman ve Moss'un 2020'deki başkanlık seçimleri sırasında oy pusulasında sahtekarlık yaptıkları konusunda kamuoyuna yalan beyanda bulunduğunu kabul etmiş ancak bu sözlerinin ifade özgürlüğü tarafından korunduğunu savunmuştu.

Ağustos 2023'te, mahkemece suçlu bulunan Giuliani'nin tazminat ödemesi gerektiğine karar verilmiş, 16 Aralık 2023'te de bu meblağın 148 milyon dolar olduğu belirtilmişti.