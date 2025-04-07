Gizemli Orman Macerası Çocuklarla Buluştu

İçişleri Bakanlığının "Sahnenin Ötesinde: Bir Farkındalık Hikayesi" projesi kapsamında hazırlanan "Gizemli Orman Macerası" çocuk müzikali, minik izleyicilerle buluştu.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Büyük Adımlar Gençlik Spor ve Eğitim Derneği'nin desteklediği müzikal, Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi'nde gerçekleşti.

Empati, dostluk ve dayanışma gibi değerleri çocuklara aktarmayı hedefleyen müzikal, yalnızca otizm değil, tüm bireysel farklılıklar konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Çevre bilinci, yardımlaşma ve dayanışma gibi kavramları eğlenceli bir dille aktaran müzikalin renkli dekorları ve kostümleri de izleyicilerin beğenisini kazandı.