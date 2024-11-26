GKRY'de Doktorların Grevi Sağlık Hizmetlerini Aksatıyor

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) kamuda çalışan doktorların 48 saatlik greve gitmesi sağlık sisteminde aksamalara yol açtı.

Rum basınında yer alan haberlere göre, kamuda çalışan doktorlar, Devlet Sağlık Hizmetleri ile Doktorlar Sendikası arasında yaşanan ve performansa dayalı ödenen ikramiyelerle ilgili anlaşmazlık üzerine bu sabah grev başlattı.

Doktorlar Sendikası Başkanı Sotiris Koumas, perşembe günü sona erecek grev süresince doktorların, sadece acil serviste prosedürlere uyarak çalışacaklarını ve yatan hastalarını kontrol etmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Planlanan tüm ameliyatların ertelenmesi GKRY'de tepkilere yol açarken, Larnaka ve Magusa'da bazı hastanelerdeki doktorların greve katılmadıkları belirtildi.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kamu çıkarını merkez almayan baskılara boyun eğmeyeceklerini ifade ederek, bu krizin kimsenin yararına olmayacağını söyledi.

Doktorlar Sendikası, Devlet Sağlık Hizmetlerinin, geçen yıl için doktorlara 4,5 milyon avro ikramiye ödemesi gerekirken, 4,1 milyon avro ödediğini savunarak, ödemeler skalasının 2025-27 döneminde yüksek tutulmasını istiyor.

Devlet Sağlık Hizmetleri ise 2023 yılında doktorlara yapılan 4,1 milyon avroluk ödemenin, bağımsız analiz kurumlarınca incelendiğinde 2,5 milyon avro civarında olması gerektiğini, aslında kamunun doktorlara fazladan ikramiye verdiğini ileri sürüyor.

Güney Kıbrıs'ta kamu hastanelerinde 650 doktor görev yapıyor.