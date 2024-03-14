GKRY'de ELAM Partisi Başkanı Hristos Hristu, kilise skandalına karıştı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) aşırı sağcı ve ırkçı ELAM Partisinin Başkanı Hristos Hristu'nun adının, kilisenin iki rahiple ilgili dolandırıcılık, yolsuzluk ve cinsel saldırı suçlamasıyla yürüttüğü soruşturmaya karıştığı bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Fterikoudi köyündeki Osiou Avvakum Manastırı'nda görevli iki rahip hakkında Kıbrıs Ortodoks Kilisesi tarafından soruşturma başlatıldı.

Rahiplerin internette "mucizelerle ilgili" paylaşımlar yaptıkları, halktan para topladıkları, bağışlarla Yunanistan'da villalar ve GKRY'de arsalar satın aldıkları, manastırdaki kasada kayıt dışı 800 bin avro bulundurdukları öne sürülüyor. İki rahibin kiliseye gelen kadınlarla ve birbirleriyle ilişkiye girerek kayda aldıkları da iddia ediliyor.

Haberlerde iki rahibin maskeli kişilerce Tamassu Metropolitliği'ne zorla götürüldükleri, sorgu sırasında aşırı sağcı ve ırkçı Hristu'nun da hazır bulunduğu ileri sürüldü. Hristu, sorgu esnasında Metropolitlik'te bulunduğunu kabul etti ancak manastırdan rahipleri ve 800 bin avronun olduğu kasayı zorla getiren maskeli kişileri tanımadığını savundu.

Demokrat Partiden (DİKO) yapılan açıklamada, Osiou Avvakum Manastırı skandalına Hristu'nun müdahalesinin araştırılması istendi.

Rum basını, Hristu'nun milletvekili olduğu için dokunulmazlığının bulunduğunu ve bu konuda soruşturma yürütülmesinin zor olacağını yazdı.