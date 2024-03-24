GKRY ve Kuzey Kore, Moskova'daki terör saldırısını kınadı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Kuzey Kore, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
GKRY Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki terör saldırısına yönelik sosyal medya platformlarından açıklama yayımladı.
Söz konusu açıklamada, GKRY'nin Crocus City Hall'e düzenlenen terör saldırısı karşısında şok yaşadığı vurgulanarak, "Sivillere yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kurbanların ailelerine ve sevenlerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
GKRY Lideri Nikos Hristodulidis de X'teki sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, hiçbir şeyin terörü meşrulaştıramayacağını belirterek, şunları dile getirdi:
"Moskova'daki Crocus City Hall'e düzenlenen menfur terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Kurbanların aileleri ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acılarını paylaşıyorum."
Kuzey Kore lideri Kim'den Putin'e taziye mesajı
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben gönderdiği mesajında, "Yaslı Rus halkının acılarını paylaşıyor ve derin üzüntülerimi dile getiriyorum." ifadesine yer verildi.
Kim mesajında, hiçbir şeyin, "insan hayatını tehdit eden terörü" haklı çıkaramayacağını belirterek, "Rus hükümeti ve halkının, terör saldırısının olumsuz etkilerini mümkün olan en kısa sürede geride bırakacağını umuyor, yaslı ailelere ve saldırıdan etkilenenlere metanet diliyorum." ifadesini kullandı.
Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.
Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıktı, çatı bir süre sonra çöktü.
Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 133 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda 100'den fazla yaralı olduğu açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
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