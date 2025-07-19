Glasgow'da 'Palestine Action' Desteği Nedeniyle Gözaltı - Son Dakika
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Glasgow'da 'Palestine Action' Desteği Nedeniyle Gözaltı

19.07.2025 00:40
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İskoçya'da bir kişi, yasaklı 'Palestine Action' grubuna destek pankartı taşıdığı için gözaltına alındı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde bir kişi, İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek veren pankart taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, elinde " Filistin'de soykırım, harekete geçme zamanı (Genocide In Palestine, Time To Action)" yazılı pankart taşıyan kişi, Glasgow şehir merkezindeki meydanda İsrail'i protesto için toplanan gruba hitap etmeye başladı.

Pankartta, "Filistin (Palestine)" ve "Hareket (Action)" kelimelerinin diğerlerinden daha büyük yazılması nedeniyle polisler, yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" adlı gruba destek verdiği iddiasıyla göstericiden pankartı indirmesini istedi.

Bunu reddeden gösterici, polis tarafından gözaltına alındı.

İskoç Polisinden yapılan açıklamada da "Yasaklı bir örgüte destek ifade eden pankart taşıdığı gerekçesiyle 64 yaşındaki bir kişi, Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

Glasgow'un Shawlands bölgesinde benzer bir suçlamayla 38 yaşındaki bir kişi bu hafta, Glasgow Green'de düzenlenen müzik festivalinde aynı ifadelerin yer aldığı tişörtü giyen başka bir kişi de geçen hafta sonu Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alınmıştı.

Palestine Action, İngiliz askeri uçaklarına yönelik eylem sonrası yasaklı örgüt ilan edilmişti

Palestine Action, 2020'de kurulsa da 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze saldırılarının ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmaya başladı.

Özellikle İsrail ile iş yapan şirketlerin fabrika ve binalarında çalışmaları ve üretimi durduran eylemler gerçekleştiren grup, geçen sene İsrail savunma şirketi Elbit Systems'ın Bristol'daki fabrikasındaki eylemiyle buradaki dron üretimini aksatmıştı.

Thales adlı savunma sanayisi firmasının denizaltı parçaları ürettiği Glasgow'daki fabrikada yapılan eylemde ise İngiliz hükümetinin açıklamasına göre 1 milyon sterlinlik zarar oluşmuştu.

Palestine Action'ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım ise 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne girerek iki İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, iki uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine Palestine Action'ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan iki aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, üst kanat Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylanmıştı.

Palestine Action, yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş, ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetmişti.

Grup, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Glasgow'da 'Palestine Action' Desteği Nedeniyle Gözaltı - Son Dakika

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