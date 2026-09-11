Glasgow'daki EAIE 2026'da Türkiye pavilyonu kuruldu, 96 üniversite yer aldı - Son Dakika
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Glasgow'daki EAIE 2026'da Türkiye pavilyonu kuruldu, 96 üniversite yer aldı

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İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen EAIE 2026 Uluslararası Eğitim Konferansı'nda Türkiye Ulusal Ajansının ev sahipliğinde "Study in Türkiye" pavilyonu kuruldu. Pavilyonda 96 üniversite ile 2 kamu kurumu yer alırken Türk temsilciler yüzlerce görüşme yaptı ve onlarca anlaşma imzaladı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE) 2026 Uluslararası Eğitim Konferansı'nda Türkiye Ulusal Ajansının ev sahipliğinde "Study in Türkiye" pavilyonu kuruldu.

Türkiye Ulusal Ajansından yapılan açıklamaya göre, Glasgow'daki pavilyonda 96 üniversite ile 2 kamu kurumu yer aldı.

Alanının önde gelen etkinliklerinden biri kabul edilen EAIE 2026'da Türk üniversitelerinin temsilcileri yüzlerce görüşme yaptı, ikili ve çok taraflı onlarca anlaşma imzaladı.

Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde belirlenen "Yükseköğretimde uluslararasılaşma" vizyonu kapsamında Türkiye'nin akademik kapasitesi, araştırma gücü ve işbirliğine açık dinamik yapısı da ortaya konuldu.

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, yaptığı değerlendirmede, benzeri bir katılımın Hong Kong ve ABD'de düzenlenen fuarlarda gerçekleştiğini anlattı.

EAIE 2026 kapsamında birçok görüşme yaparak uluslararası anlaşmalar imzaladıklarını belirten Astarcı, "Yükseköğretimde de Türkiye Yüzyılı'na damgamızı vuruyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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