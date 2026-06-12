Global Sumud Konvoyu İçin Serbest Bırakma Çağrısı - Son Dakika
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Global Sumud Konvoyu İçin Serbest Bırakma Çağrısı

Global Sumud Konvoyu İçin Serbest Bırakma Çağrısı
12.06.2026 11:05
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Bafra'da yapılan açıklamada, Libya'da gözaltında tutulan aktivistlerin serbest bırakılması istendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve Libya'da gözaltına alınan "Global Sumud Kara Konvoyu" aktivistlerinin serbest bırakılması için çağrıda bulunuldu.

Bafra İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği Başkanı İlyas Altuntaş, Bafra Sivil Toplum Platformu öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasında, siyonist İsrail rejiminin Gazze'deki soykırım ve ablukaya karşı mazlumların çığlığı olmak üzere yola çıkan Global Sumud Kara Konvoyu'nun barışçıl bir insani misyon taşıdığını söyledi.

Konvoyda görevli farklı ülkelerden 10 aktivistin Libya'da hukuksuzca esir tutulduğunu anlatan Altuntaş, "Gazze ablukasını kırmak adına müzakerede bulunmak üzere giden 10 vicdanlı insan, sivil teamüllere aykırı şekilde gözaltına alınmıştır. Uğradıkları hukuksuzluğa karşı aktivistlerimiz mutlak açlık grevi başlatmıştır ve sağlık durumları kritik seviyeye ulaşmıştır. İçeriye hiçbir tıbbi ekibin girmesine izin verilmemekte, psikolojik taciz uygulanmaktadır." dedi.

Sivil ve silahsız aktivistlere yönelik uygulamanın uluslararası hukuku ve en temel insan haklarını çiğnemek olduğunu belirten Altuntaş, "Esir tutulan 10 aktivistin derhal, kayıtsız şartsız serbest bırakılması, gasbedilen kişisel belgeleri ile Gazze halkına ait insani yardım tırlarının acilen teslim edilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamaya Bafra Sivil Toplum Platformu Sözcüsü ve Memur-Sen Bafra İlçe Başkanı Seçim Çalışkan ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Bafra, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Global Sumud Konvoyu İçin Serbest Bırakma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Soner Tunçbilek Soner Tunçbilek:
    global sumud konvoyu diye bi şey var mı hiç duymadım ama iyi yapmışlar valla gazzeyi desteklemek lazım ya bu aktivistleri hemen serbest bırakması gereken libyayı sen gözlerin açılsın diye söylüyo zaten haber ok 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Gümüş İbrahim Gümüş:
    yahu adam insani yardım götürmeye gidiyo niye gözaltına alınıyo bu ne biçim hukuk ya bi devlet vardır bi düzen vardır aslında ama açık gözle görmek istiyosan gör işte açlık grevi yapıyolardı kritik durumdalar tıbbi yardım verilmiyo bu aynen hukuksuzluk 0 0 Yanıtla
  • Gülbahar İnceer Gülbahar İnceer:
    çocukların ve gençlerin geleceği için bu tür barışçıl çabalar çok önemli ama maalesef insani yardım missiyonları bu şekilde engelleniyor bunun durması lazım 0 0 Yanıtla
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