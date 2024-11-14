GM, 462.000 Aracı Geri Çağırdı

Güncel

NEW YORK, 14 Kasım (Xinhua) -- General Motors, arka tekerleklerin kilitlenmesine yol açarak çarpışma riskini artırabilecek şanzıman sorunu nedeniyle yaklaşık 462.000 dizel motorlu pick-up ve spor kullanımlı aracı (SUV) geri çağırdı.

ABD medyasının çarşamba günü Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne dayandırdığı haberine göre, geri çağırma 2021 model yılından itibaren üretilen Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Yukon ve Yukon XL model araçları kapsıyor. 2020-2022 arası üretilen bazı Chevrolet Silverado ve GMC Sierra model araçlar da geri çağırmaya dahil edildi.

Etkilenen araç sayısının 461.839 olduğu bildirildi.

İdare tarafından yayımlanan belgelerde, etkilenen modellerin bazılarında aşırı aşınmaya yatkın bir şanzıman kontrol valfı bulunduğu, bunun da valf içindeki basıncın düşmesine ve beklenmedik hareketlere yol açabileceği belirtildi. Washington Post, geri çağırmanın farklı şanzıman kullanan benzinli araçları kapsamadığını bildirdi.

Araç sahiplerinin 9 Aralık'tan itibaren bilgilendirilmesi bekleniyor. Araç sahipleri, yardım hattı veya resmi internet aracılığıyla Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'yle iletişime geçebilecek. Bayiler, aşırı aşınmayı izlemek ve tekerlek kilitlenmesini önlemek için yazılım yükleyecek. Onarım masrafları General Motors tarafından karşılanacak.