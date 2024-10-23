Göbeklitepe Eserleri Roma'da Sergilenecek - Son Dakika
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Göbeklitepe Eserleri Roma'da Sergilenecek

Göbeklitepe eserlerinin replikaları ve filmler, Roma Kolezyumu'nda 6 ay sergilenecek.

23.10.2024 13:16
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Göbeklitepe'de yer alan 3 eserin taştan birebir ölçülerdeki replikası ve Göbeklitepe Karşılama Merkezi'nde gösterilen filmlerin İtalyanca alt yazılı kısaltılmış versiyonu, Roma Kolezyum'da 6 ay boyunca sergilenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo'nun Bakanlığın davetiyle Türkiye'ye yaptığı ziyaretinin ardından karşılıklı istişareler yapıldı.

Roma'nın ikonik binaları arasında bulunan Kolezyum'da, Göbeklitepe'de yer alan 3 eserin replikası, Göbeklitepe Karşılama Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan filmlerden kesitler, çeşitli dijital çalışmalar ve bilgi panoları yer alacak.

Sergi, Kolezyumun ikinci katında, ziyaretçilerinin geçtiği bir alanda 24 Ekim 2024-20 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, 3 eserin taştan birebir ölçülerde replikası ve Göbeklitepe Karşılama Merkezi'nde gösterilen filmlerin Kolezyum'daki sergi için İtalyanca alt yazılı kısaltılmış versiyonu yaptırıldı.

Sergide yer alacak metinler, fotoğraflar ve sergi katalog bilgileri, Taş Tepeler Projesi yürütücüsü Prof. Dr. Necmi Karul ve ekibi tarafından hazırlandı. Replikalar, THY tarafından Roma'ya ücretsiz olarak taşınacak.

Katalog, İtalya tarafınca bastırılacak. Katalogda kullanılacak fotoğrafların seçimi de İtalya tarafı ile Prof. Dr. Necmi Karul'un ortak çalışmasıyla yürütüldü.

Serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın ve İtalyan mevkidaşının katılımıyla, yarın saat 19.00'da Kolezyum'da yapılacak. Açılışta, Göbeklitepe unu esas alınarak üretilen ekmeğin yanı sıra baklava, lokum ile Türk ve İtalyan mutfağından sunumlar olacak.

Sergi süresince ileriki günlerde belirlenecek programla, Taş Tepeler Projesi ve Kazıları Prof. Dr. Necmi Karul ve Arslantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli tarafından konferanslar verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Göbeklitepe Eserleri Roma'da Sergilenecek - Son Dakika

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