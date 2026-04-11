Göç İdaresi 13. Yılına Girerken Vizyonunu Açıkladı

11.04.2026 12:38
Hüseyin Kök, Türkiye'nin göç yönetiminde uluslararası örnek olma hedefini vurguladı.

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, "Kuruluşumuzun 13. yılında edindiğimiz tecrübe ve güçlü kurumsal kapasiteyle hem vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini hem de ülkemizde bulunan yabancıların hak ve hukukunu gözeten bir göç yönetimi anlayışını sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Kök, kurumun 13. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin göç yönetimindeki stratejileri, düzensiz göçle mücadeledeki teknolojik imkanları ve gönüllü geri dönüş süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin göç yönetiminde hukuk, insan hakları ve milli menfaatler temelinde, medeniyet değerlerinden güç alarak, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeden, tarihsel tecrübesi, rasyonel bakış açısı ve insani yaklaşımıyla dünyaya örnek bir model ortaya koyduğunu belirten Kök, "Bugün 13 yıllık geçmişimiz içerisinde göç alanında hem ülkemize hem de dünyaya örnek çalışmalar ortaya koyduk. Aynı şekilde bu gayretlerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçle mücadelenin uluslararası hukuka uygun ve kamu düzeninden taviz vermeyen sağlam bir temele dayandığını anlatan Kök, bu mücadelenin beş temel ayağını "sorunun kaynağında çözülmesine yönelik tedbirler, etkili sınır güvenlik tedbirleri, ülke içerisinde etkin yakalamalar, düzensiz iş gücüyle mücadele ve etkin geri gönderme mekanizmaları" olarak sıraladı.

Kök, Türkiye genelinde sayıları 375'e ulaşan mobil göç araçlarının sahada aktif olarak kullanıldığını belirterek, bu uygulamanın dünyaya örnek bir model olduğunu vurguladı.

Sınır güvenliğinin fiziki tedbirlerin ötesinde entegre bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Kök, güvenlik duvarı, güvenlik yolu, optik kuleler, sismik algılayıcılar ve insansız hava araçlarıyla birbirini tamamlayan bir yönetim tarzı izlediklerini kaydetti.

"Suriye'ye dönenlerin sayısı 1 milyon 390 bini geçti"

Suriye'deki rejim değişikliğinin ardından gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüşlerin devam ettiğini bildiren Hüseyin Kök, şu bilgileri paylaştı:

"2016 yılından bugüne kadar toplam Suriye'ye dönenlerin sayısı 1 milyon 390 bini geçti. Bunun içerisinde 8 Aralık'tan bugüne kadar, Suriye'ye gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak dönenlerin sayısı da bugün itibarıyla 650 bini geçti. Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüşlerin tamamı büyük bir hassasiyet ve şeffaflık içerisinde yürütülüyor."

Düzenli göç alanındaki stratejiler kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile bir protokol imzaladıklarını hatırlatan Kök, "Kendi mühendislerimizin geliştirdiği yerli ve milli yazılım olan 'Göç-Bil' sistemiyle artık uluslararası öğrenciler cep telefonlarına indirdikleri bir uygulama sayesinde bütün iş ve işlemlerini bize iletebiliyor. Artık Göç İdaresine gelmelerine, randevu almalarına ya da derslerini aksatmalarına gerek kalmıyor." diye konuştu.

Kök, Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER 157) aracılığıyla da 5 dilde 7 gün 24 saat ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiklerini aktardı.

Soydaşlara yönelik projelere de değinen Kök, Ahıska Türklerinin Bitlis'in Ahlat ilçesinde iskan edildiğini, birinci etapta 218 ailenin yerleştirildiğini, 341 aileyi kapsayan ikinci etabın bu yaz, son aşamanın ise bu yıl içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Hüseyin Kök, "Kuruluşumuzun 13. yılında edindiğimiz tecrübe ve güçlü kurumsal kapasiteyle hem vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini hem de ülkemizde bulunan yabancıların hak ve hukukunu gözeten bir göç yönetimi anlayışını sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye'nin göç yönetimindeki kurumsal kapasitesini ve dünyaya örnek model olma vizyonunu daha da ileriye taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

