Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri\'deki Suriyeli aileleri ziyaret etti

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GÖÇ İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Toros, daha sonra ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri ziyaret etti.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya Toros'un yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, kaymakam ve belediye başkanları katıldı. Toplantıda, Kayseri'de yaşanan son olaylar değerlendirildi. Vali Çiçek ve Başkan Toros, daha sonra Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Atilla Toros, Kayseri'de yaşanan olaylarda ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.