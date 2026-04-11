Göç İdaresi Başkanı Kök: Türkiye'nin Göç Yönetimi Vizyonunu İleri Taşıyacağız

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, kuruluşun 13. yıl dönümünde yayınladığı video mesajında, Türkiye'nin göç yönetimindeki kurumsal kapasitesini ve dünyaya örnek model olma vizyonunu daha ileri taşıyacaklarını belirtti. Kök, göç alanındaki çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin desteğiyle bütüncül bir bakış açısıyla yönetildiğini vurguladı.

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelede insan haklarına uygun 5 ayaklı bir strateji uyguladığını söyleyen Kök, bu stratejinin sorunun kaynağında çözülmesi, etkili sınır güvenliği, ülke içinde yakalama, düzensiz iş gücüyle mücadele ve geri gönderme mekanizmalarını içerdiğini açıkladı. Sınır güvenliğinin fiziki tedbirlerin yanı sıra ileri teknoloji sistemleriyle desteklendiğini, elektro-optik kuleler ve insansız hava araçları gibi araçlarla çok katmanlı bir yapı oluşturulduğunu ifade etti.

2021'de faaliyete geçirilen Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezi (UKORAM) sayesinde düzensiz göç hareketleri ve sınır aşan risklerin etkin şekilde analiz edildiğini belirten Kök, bu sayede birçok riskin önceden öngörülebildiğini söyledi. Sınır kapılarında modernizasyon hamleleriyle kapasitenin artırıldığını, kara ve deniz sınır kapılarının güçlendirildiğini, ayrıca havalimanlarında kabul edilemeyen yolcu işlemlerinin devralınmasıyla uygulama birliği sağlandığını aktardı.

Yurt içinde Mobil Göç Noktası uygulamasının 375 araç ve binlerce personelle aktif olduğunu dile getiren Kök, düzenli göç yönetimine de önem verdiklerini, GÖÇBİL uygulaması ve e-İkamet sistemi gibi dijital araçlarla işlemlerin hızlandırıldığını ve şeffaflaştırıldığını vurguladı. Ahıska Türklerinin iskan süreçlerinin tamamlandığını ve soydaş topluluklara yönelik insani desteklerin sürdüğünü belirtti.

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine de değinen Kök, 8 Aralık 2024'ten itibaren 650 binden fazla Suriyelinin ülkelerine döndüğünü, 2016'dan bu yana toplam sayının 1 milyon 390 bini aştığını açıkladı. Bu sürecin uluslararası standartlara uygun ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü, Birleşmiş Milletler'in şahitliğinde gerçekleştiğini ifade etti. Kök, edinilen tecrübe ve kurumsal kapasiteyle vatandaşların güvenliği ve yabancıların haklarını gözeten bir göç yönetimini sürdüreceklerini tekrarladı.