Göç İdaresi'nden İran'dan Göç İddialarına Yanıt

(ANKARA) - Göç İdaresi Başkanlığı, İran'dan Türkiye'ye yönelik yoğun bir göç hareketi yaşandığına dair sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı ve sınır güvenliğinin 7/24 esasına göre sağlandığı vurgulandı.

Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç yaşandığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından en ileri teknolojiyle donatılmış fiziki güvenlik sistemleriyle 7/24 esasına dayalı olarak kontrol edilmektedir" denildi.

Açıklamada, sınır kapılarındaki giriş-çıkışların dikkatle takip edildiği vurgulanarak, "13 Haziran 2025 tarihi öncesine kıyasla İran'dan ülkemize yapılan girişlerde herhangi bir artış tespit edilmemiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi bir göç hareketliliği söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyunun yalnızca yetkili makamlardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.