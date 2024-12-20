Göç İdaresi ve TİHEK'ten İnsan Hakları Alanında İş Birliği Protokolü - Son Dakika
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Göç İdaresi ve TİHEK'ten İnsan Hakları Alanında İş Birliği Protokolü

Göç İdaresi ve TİHEK\'ten İnsan Hakları Alanında İş Birliği Protokolü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göç ve insan hakları için Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında iş birliği protokolü imzalandığını açıkladı. Protokol, insan haklarının korunması ve göç alanında eğitim faaliyetlerini kapsıyor.

20.12.2024 12:28  Güncelleme: 12:29
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, göç ve insan hakları alanında yapılacak faaliyetler için Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göç İdaresi Başkanlığımız ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokolde; insan temel hak ve özgürlüklerinin korunması, genişletilmesi ve geliştirilmesi ilkesinden hareket ediyoruz. Protokolün amacı; göç ve insan hakları alanında eğitim faaliyetleri düzenlemek, duyarlılık ve farkındalık çalışmalarına yönelik projeleri hayata geçirmek. Söz konusu projeler için, Göç İdaresi Başkanlığımız ve TİHEK, ortak bir sorumluluk anlayışı içinde personel görevlendirecek, eğitim çalışmaları planlayacak, seminer, panel ve bilimsel araştırma gibi faaliyetler düzenleyecek. İmzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Göç İdaresi ve TİHEK'ten İnsan Hakları Alanında İş Birliği Protokolü - Son Dakika

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