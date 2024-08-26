Göç ve İstihdam Akademisi Açıldı

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Göç Enstitüsü, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Şahinbey Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğiyle düzenlenen "Göç ve İstihdam Akademisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, göç ve istihdam konularının Türkiye ve dünya gündemindeki önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Sarıbıyık, "Göçün medeniyetlerin oluşumunda ve temelinde de önemli bir rol oynadığını göz önünde bulundurmamız gerekir. Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi aslında Mekke'nin ticaret toplumuyla Medine'nin tarım toplumunun kaynaşmasında Yesrib'de Medine'den kaynaklı bir medeniyet doğmuştur ve bütün dünyanın yaklaşık üçte birine yayılmıştır." diye konuştu.

Prof. Dr. Sarıbıyık, Anadolu'nun göçlerin merkezi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Dünyadaki en eski yerleşim yerlerinden birinin Anadolu toprakları olduğu, arkeolojik kazılarda bu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. O tarihlerden itibaren Anadolu'ya göç edenlerin kurdukları medeniyetler, devletler bağlamında günümüze kadar Anadolu, insan çeşitliliği ve mozaiği anlamında dünyanın en önemli göz bebeklerinden biri olmasının sebebi buranın bir cazibe ve göç merkezi olmasından kaynaklıdır."

Akademi kapsamında göçmenlerin istihdam sorunları, entegrasyon süreçleri ve bu alandaki güncel politikalar üzerine çeşitli seminerler ve çalıştaylar düzenlenecek.