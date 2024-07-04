Göç yolunda bulunan doğa harikası kuş cennetinde kaçak hafriyat dökümüne zabıtalı önlem - Son Dakika
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Göç yolunda bulunan doğa harikası kuş cennetinde kaçak hafriyat dökümüne zabıtalı önlem

Türkiye'nin güneyinde yer alan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda göç yolundaki hayvanlara ve sulak alana zarar verilmesini önlemek amacıyla zabıta noktası oluşturuldu.

04.07.2024 00:07
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Göç yolunda bulunan doğa harikası kuş cennetinde kaçak hafriyat dökümüne zabıtalı önlem

HATAY - Türkiye'nin güneyinde yer alan ve konumu itibarıyla her yıl binlerce göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanında denetimlerin sıklaştırılması amacıyla zabıta noktası oluşturuldu. Göç yolundaki hayvanlara ve sulak alana zarar verilmesinin önüne geçilecek çalışma bölge için önem arz ediyor.

Hatay'ın eşsiz doğasının gözler önüne serildiği Samandağ ilçesinde, Akdeniz'in yanı başında bulunan Mileyha Sulak Alanında 302 farklı kuş türü kayıt altına alındı. Binlerce kuşun göç yolunda bulunan bölgede zaman zaman istenmeyen olaylar yaşanıyor ve kuşlara ateş ediliyor. Kuş cennetinde yaşanan olumsuzlukların ve çevreye verilen zararın önüne geçilebilmesi amacıyla Samandağ Belediyesi tarafından bölgede zabıta noktası oluşturuldu. Hafriyat dökümünün ve kaçak avcıların önüne geçecek çalışma doğa severlerden de destek gördü.

"Burada yapılan denetimlerden sonra hafriyat dökümü engellendi"

Zabıta Memuru Fırat Özçelik, kaçak hafriyat dökümünün önüne geçildiğini belirterek "Belediye Başkanımız Emrah Karaçay ve doğaseverlerin katkılarıyla buraya güvenlik kulübesi koyuldu. Biz burada kaçak hafriyatlara karşı sürekli devriye atıyoruz. Burada yapılan denetimlerden sonra hafriyat dökümü engellendi. Sulak alana artık aileler ve öğrenciler gelmeye başladı ve bizler sulak alanda denetimlerimiz sürekli devam edecek "dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Göç yolunda bulunan doğa harikası kuş cennetinde kaçak hafriyat dökümüne zabıtalı önlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göç yolunda bulunan doğa harikası kuş cennetinde kaçak hafriyat dökümüne zabıtalı önlem - Son Dakika
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