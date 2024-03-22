Göç yolunda yorulan Öter Ardıç kuşu hastane bahçesine düştü - Son Dakika
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Göç yolunda yorulan Öter Ardıç kuşu hastane bahçesine düştü

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bitkin düşen Öter Ardıç kuşu hastanedeki tedavinin ardından ilgili yetkililere teslim edildi.

22.03.2024 11:54
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Göç yolunda yorulan Öter Ardıç kuşu hastane bahçesine düştü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bitkin düşen Öter Ardıç kuşu hastanedeki tedavinin ardından ilgili yetkililere teslim edildi.

Akdeniz'in bereketli topraklarında bulunan Hatay, yüzlerce kuş türünün göç yolunda bulunuyor. Zaman zaman yorgun düşen veya yaralanan kuşlar, Hatay'da kendini gösteriyor. Samandağ ilçesinde çok nadir görülen kuş Öter Ardıç kuşu, yorgun ve bitkin olarak hastane bahçesine düştü. Hastane personellerinin uçamaz halde bulduğu kuş, sağlık çalışanları tarafından karnı doyuruldu ve tedavi edildi. Hastanenin Başhekimi Uzman Doktor Züheyr Günal, tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından bitkin düşen kuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

"Öter Ardıç kuşu rahatsızlığından dolayı hastaneye geldi"

Öter Ardıç kuşun tedavisi ile ilgilenen Başhekim Günal, "Öter Ardıç kuşu misafirimiz oldu. Sabahın ilk saatlerinde muhtemelen rahatsızlığından dolayı hastaneye geldi. Burada tedavi olacağını düşünerek hastanemizin ön tarafında bulduk. Kuş uçamıyor. Karnını doyurduk ve suyunu verdik. İnşallah ilk fırsatta sağlığına kavuşacaktır" dedi.

Göç yolunda yorulan Öter Ardıç kuşu hastane bahçesine düştü
Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, Hayvan Hakları, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göç yolunda yorulan Öter Ardıç kuşu hastane bahçesine düştü - Son Dakika

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