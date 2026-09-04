Göçebe Oyunları\'nda bilim konferansında ortak platform kurulması kararlaştırıldı

ÇOLPON- Kırgızistan'da devam eden 6. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında düzenlenen "Göçebe Medeniyetler: Miras, Paradigmalar ve Gelecek Perspektifleri" başlıklı uluslararası bilimsel konferansın sonunda sonuç bildirisi kabul edildi.

Göçebe Medeniyet Merkezi'nde düzenlenen konferansta, göçebe medeniyetlerin tarihsel ve kültürel mirasları, felsefeleri, gelenekleri ve değerleri ile göçebelik biliminin geliştirilmesine ve disiplinler arası araştırmalara yönelik modern yaklaşımlar ve güncel konular ele alındı.

Konferansın sonunda kabul edilen sonuç bildirisine göre, göçebe medeniyetlerin tarihi, kültürü ve felsefesinin incelenmesine yönelik uluslararası çalışmaların geliştirilmesi ve araştırmacılar arasında sürekli etkileşimin sağlanması için ortak bir bilimsel platformun kurulması kararlaştırıldı.

Mirasın korunmasında elektronik arşivler, dijital koleksiyonlar ve açık erişim platformları gibi modern dijital araçların kullanımına ağırlık verilecek.

Göçebe toplulukların geleneksel ekolojik bilgisi, iklim değişikliğine uyum yöntemlerinin geliştirilmesinde ve doğal kaynakların rasyonel kullanımında değerlendirilecek.

Somut ve soyut miras nesnelerinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi çalışmalarına devam edilmesi ve göçebe kültürünün medya projeleri aracılığıyla yaygınlaştırılması öngörüldü.

Konferansa Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Çin, Azerbaycan, Türkiye, ABD, Avusturya, Özbekistan, Güney Kore, İngiltere, Hindistan, Belçika, Fransa, Yeni Zelanda, Japonya, Suudi Arabistan, Macaristan, Gana, Almanya, İtalya, Moğolistan, Hollanda, Pakistan, Polonya, Slovenya, İsveç, Sri Lanka ve İran'dan akademisyenler katıldı.