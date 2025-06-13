Göçmen Gözaltı Merkezindeki İsyan

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren Delaney Hall Göçmen Gözaltı Merkezi'ndeki tutuklular, yemeklerin saatlerce geciktiği gerekçesiyle isyan çıkararak yatakhane duvarını yıktı.

ABD yerel medyasında yer alan haberlere göre, Newark şehrindeki tesiste, yemekleri devamlı geciken ve porsiyonların küçüklüğünden şikayet eden düzensiz göçmenler isyan çıkardı.

Sayıları 50 civarındaki tutuklu, binanın üçüncü katındaki yatakhanenin iç duvarını yıkarak hapishane yönetimine karşı direnişe geçti.

Haberlerde, tutukluların aynı zamanda bir firar planı içinde oldukları, çarşafları birbirine bağlayarak kaçmaya hazırlandıklarını bilgilerine yer verildi.

Essex İlçe Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, polislerin Delaney Hall'da yaşanan karışıklık ihbarı üzerine olay yerine gelerek önlem aldıkları belirtildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, tutuklulardan 4'ünün ortaya çıkan kargaşa sırasında gözaltı merkezinden kaçtığını bildirdi.

Newark Belediye Başkanı Ras Baraka konuyla ilgili açıklamasında, "Bu akşam Delaney Hall'da yaşananlar hakkında, yiyecek ve kötü muameleden, ayaklanma ve kaçan tutuklulara kadar uzanan haberler bizi endişelendiriyor." ifadesini kullandı.

Baraka, durumla ilgili, özel bir şirket tarafından yönetilen gözaltı merkeziyle ilgili "yeterli denetimin yapılamadığı" konusundaki şikayetleri dile getirdi.

Gözaltı merkezinin de içinde bulunduğu Newark'ın Belediye Başkanı geçen ay, denetim için ziyaret ettiği söz konusu merkezde gözaltına alınmış ve ABD İçişleri Bakanlığı tarafından "binaya izinsiz girdiği iddiasıyla" dava edilmişti.

Düzensiz göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinin önünde birçok sivil toplum örgütü üyesince protestolar düzenlenmişti.

Baraka hakkındaki suçlamalar ise daha sonra düşürülmüştü.