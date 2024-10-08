(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 1 ayda Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.
Yerlikaya, konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 adet araç ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı."
Son Dakika › Güncel › Göçmen Kaçakçılığına Büyük Darbe - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?