Göçmen Kaçakçılığına Karşı Kalkan-31 Operasyonu: 43 Organizator ve 1298 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Göçmen Kaçakçılığına Karşı Kalkan-31 Operasyonu: 43 Organizator ve 1298 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Göçmen Kaçakçılığına Karşı Kalkan-31 Operasyonu: 43 Organizator ve 1298 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleştirilen 'Kalkan-31' operasyonlarında 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1298 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Bakan, muhalefete karşı kararlılıkla mücadele sürdürüleceğini belirtti.

25.11.2024 09:40  Güncelleme: 09:41
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen 'Kalkan-31' operasyonlarında, 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 298 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-31' operasyonlarında 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 298 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda; emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 426 bin 565 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, yapılan denetimler kapsamında; 28 bin 835 personel, 9 bin 74 ekip ile 5 bin 735 noktada; 4 bin 606 metruk bina, 8 bin 48 umuma açık yer, 483 terminal ve 5 bin 648 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 785 yerin kontrol edildiğini ifade etti.

OPERASYONLARI GERÇEKLEŞTİREN PERSONELLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Yerlikaya, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını belirterek, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Göçmen Kaçakçılığına Karşı Kalkan-31 Operasyonu: 43 Organizator ve 1298 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göçmen Kaçakçılığına Karşı Kalkan-31 Operasyonu: 43 Organizator ve 1298 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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