Göçmenlerin Entegrasyonu İçin Uluslararası Toplantı - Son Dakika
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Göçmenlerin Entegrasyonu İçin Uluslararası Toplantı

Göçmenlerin Entegrasyonu İçin Uluslararası Toplantı
18.06.2026 14:26
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HAK-İŞ ve ETUC işbirliğiyle İstanbul'da başlayan toplantıda göçmen iş gücü entegrasyonu tartışılıyor.

HAK-İŞ Konfederasyonu ile Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) işbirliğinde düzenlenen "Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonunun Desteklenmesi" konulu uluslararası toplantı İstanbul'da başladı.

Eyüpsultan'da bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ile yürütülen işbirliğine büyük önem verdiklerini, ETUC ile işbirliği içinde yaptıkları birçok proje olduğunu söyledi.

Çalışma hayatının güncel sorunlarına ortak çözümler üretilmesi, sosyal diyaloğun güçlendirilmesi ve çalışanların haklarının korunması bakımından uluslararası sendikal dayanışmanın son derece önemli olduğunu dile getiren Kayabaşı, "Biz HAK-İŞ olarak emek örgütüyüz. Temel vazifemiz, toplu iş sözleşmeleriyle mensubumuz olan işçilerin, mali ve sosyal haklarını, ücretlerini, iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı alınması gereken tedbirleri toplu iş sözleşmesiyle güvence altına almak. Ancak bunun yanında bir sivil toplum kuruluşu olmamızın gereği olarak ülkemizde, bölgemizde ve dünyada gerçekleşmiş olan insan hakları ihlalleriyle alakalı da söz söylememiz gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda katil siyonist İsrail devleti tarafından sistematik bir şekilde soykırıma maruz bırakılan Gazze halkı başta olmak üzere, Myanmar ve Arakan'daki tüm dünyadaki mazlumlarla dayanışmamızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Kayabaşı, göç konusunu yalnızca çalışma hayatının bir meselesi değil, insani, sosyal ve vicdani boyutları olan bir konu olarak ele aldıklarını vurguladı.

Türkiye'nin tarih boyunca önemli göç hareketlerine ev sahipliği yapmış bir ülke olduğunu belirten Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar farklı coğrafyalardan gelen milyonlarca insan bu ülkede hayat bulmuştur. Bu tarihi birikim ve medeniyet anlayışı, bugün karşı karşıya olduğumuz göç hareketlerine yaklaşımımızı da şekillendirmektedir. Bugün Türkiye'de, 2 milyon 263 bin geçici koruma altında Suriyeli, 1 milyon 200 binin üzerinde de ikamet izinli yabancı bulunmaktadır. Toplam 3 milyon 600 bin gibi bir yabancı sayısı söz konusu. Türkiye'de doğan Suriyelilerin sayısının bugün 850 bini geçmiş olduğunu görüyoruz. 2016 yılından bu yana yaklaşık 1,5 milyona yakın Suriyeli gönüllü olarak ülkesine geri dönmüş, yalnızca 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 667 bine ulaşmıştır. Tüm bu veriler, göç meselesinin artık çok boyutlu bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini açıkça göstermektedir. Göç artık çalışma hayatını, ekonomileri ve toplumları da şekillendiren küresel bir gerçekliktir."

Kayabaşı, göçmen istihdamında kayıt dışılığın en önemli sorunlardan biri olmaya devam ettiğini, sahadan elde edilen verilere göre göçmen istihdamının yaklaşık yüzde 90'ının kayıt dışı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de göçmenlerin sorunlarına yönelik çözüm önerilerine değinen Kayabaşı, "Türkiye'de yaşamaya devam edecek göçmenlerin eğitim, mesleki yeterlilik, dil eğitimi ve sosyal uyum süreçlerinin de desteklenmesi gerekiyor. Gönüllü geri dönüş süreçlerinin, çalışma hayatına etkilerinin yakından izlenmesi, özellikle emek yoğun sektörlerde ortaya çıkabilecek ihtiyaçların önceden tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması da ayrıca önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Göç yönetiminde uluslararası kuruluşlar, hükümetler, işçi ve işveren örgütleri arasında sosyal diyalog ve işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kayabaşı, iki gün sürecek toplantıda farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklarını ve ortak çözüm önerilerini değerlendireceklerini aktardı.

"Ucuz iş gücünden kar eden çok taraf var"

ETUC Sekreteri Giulio Romani ise İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesinde üçü Afganistan, biri Pakistan uyruklu olmak üzere 4 göçmen tarım işçisinin, bindikleri minibüste canlı canlı yakılarak öldürüldüğünü anlattı.

Öldürülenlerin kayıt dışı göçmen olarak çalıştırıldığının altını çizen Romani, bu göçmen işçileri çalıştırıp ücretlerini ödemeyen şirketlerin konuşulması gerektiğini söyledi.

Bir ülkeye yasal yollarla göç edenlerin de bu tür sorunlar yaşayabildiğine dikkati çeken Romani, şöyle devam etti:

"Emek piyasasında çalışanların ya da iş arayanların iş gücü piyasasında tam olarak entegre olabilmesi için atılması gereken çok adım var. Resmi şekilde bir ülkede yaşıyor ve çalışıyor olsanız bile korunacağınızın bir garantisi yok. Kayıtlı bir şekilde çalışanlar bile sömürülüyor. Bakın, her gün yediğimiz çilekleri üreten bir firmadan bahsediyorum. Belki biz çileği en ucuz fiyattan almaya çalışıyoruz ama bunun arkasında böyle bir gerçeklik var. Çoğunlukla bu çilekler sofralarımıza ucuz şekilde geliyor çünkü bu firmalar işçilere düzgün bir para ödemiyor. Yani biz ucuz çilek yiyelim diye bu işçiler perde arkasında sömürülmeye devam ediyor. Bu ucuz iş gücünden kar eden çok taraf var. Bakın bu tür sorunlara eğilmeden sorunları çözmemiz mümkün değil."

Romani, göçmen işçileri sömürenlerin bu düzeni devam ettirirken bir taraftan da sosyal medya üzerinden göçmenlerle ilgili nefret söylemi ile korku iklimini yaymayı sürdürdüklerini ifade etti.

Göçmen sorunuyla ilgili çalışmalarına gelecekte de devam edeceklerini dile getiren Romani, " Brüksel'de ve Berlin'de yaptığımız toplantıların ardından İstanbul'da bir araya geldik. Kasım ayında Atina'da bir araya geleceğiz, 2027 yılının ilk üç ayında da Fransa'da buluşacağız." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Romani'ye, Kayabaşı tarafından hediye takdim edildi.

Daha sonra panellerle devam eden toplantıda, "Türkiye'de Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu Konusunda Politika Bağlamı", "Türkiye'deki Göçmen İşçilere Destek Verilmesinde Zorluklar ve Öneriler", "Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu: Mevcut Durum, Zorluklar ve Politika Önerileri" ve "Göçmenlere Sağlanan Desteğin Mevcut Durumu" başlıklı paneller yapıldı.

Toplantı yarın panellerle devam edecek.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İstanbul, Ekonomi, Brüksel, Fransa, Berlin, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göçmenlerin Entegrasyonu İçin Uluslararası Toplantı - Son Dakika

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