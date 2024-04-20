Keban İlçe Jandarma Komutanlığı Gökbelen köyünde trafik eğitimi verdi

Eski Gölbaşı Belediye Başkanı, kadın personele baskı iddialarını açıkladı

Eski Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, seçimde kendisine destek verdikleri gerekçesiyle bazı kadın personele baskı uyguladığını ve istifa etmeye zorlandıklarını iddia etti. Şimşek, bu iddiaları desteklemek için Gölbaşı Belediyesinde görevlendirilen kadınları ziyaret etti ve basın açıklaması yaptı. Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, adalet, hak, hukuk ve kadın eşitliği söylemlerine rağmen Gölbaşı Belediye Başkanının kadınlara yönelik zulümlerini incelemesini istedi. Şimşek, insanlarla uğraşmak yerine Gölbaşı'na hizmet etmeye odaklanılması gerektiğini vurguladı.