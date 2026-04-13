Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökçeada'da Dünyada Hassas Statüdeki Ada Martısının En Büyük Kolonisi Keşfedildi

13.04.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gökçeada adasında yapılan bir çalışma ile dünyanın hassas statüde sınıflandırılan ada martısının en büyük kolonisi belirlendi. ÇOMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Herdem Aslan, bu buluşla ada martısının korunmasının önemine dikkat çekti.

Çanakkale'de yapılan çalışmalar sonucunda, Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'da, dünyada hassas statüde sınıflandırılan ada martısının en büyük kolonisi olduğu belirlendi. Prof. Dr. Herdem Aslan, Gökçeada'nın turistik reklamlarında flamingoların kullanıldığını, ancak bu çalışmayla ada martısının önemini vurgulamak istediklerini söyledi.

ÇOMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Herdem Aslan ve ekibi, 2023 yılında Gökçeada Tuz Gölü'nde, ada halkıyla çevre koruma bilincini uyandırmak amacıyla bir proje gerçekleştirdi. Proje kapsamında, Gökçeada Tuz Gölü'nde üreyebilen, sağlıklı ada martısının en büyük popülasyonunun varlığı ortaya çıktı. Aslan, 2016 yılında yapılan bir çalışmada bölgede ada martısının varlığını gördüklerini, ancak 2023'teki projeyle detaylı veriler elde ettiklerini belirtti.

Kuş Gözlemcisi Murat Uyman, Türkiye'de kaydedilmiş 17 martı türünden en nadir ve zarif olanlardan birinin ada martısı olduğunu söyledi. Uyman, ada martısının dünyada hassas düzeyde tehlike altında olduğunu ve 2023 çalışmasında en az 38-44 bireyin ürediğini tespit ettiklerini aktardı. Ancak, üreme alanının mutlak koruma statüsünde olmaması, habitat kaybı, aşırı otlatma ve insan baskısı gibi nedenlerle türün popülasyonunun istenilen büyüklüğe ulaşamadığına dikkat çekti.

Çanakkale, Gökçeada, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:06:04. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.