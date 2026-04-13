Gökçeada'da Dünyada Hassas Statüdeki Ada Martısının En Büyük Kolonisi Keşfedildi

Çanakkale'de yapılan çalışmalar sonucunda, Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'da, dünyada hassas statüde sınıflandırılan ada martısının en büyük kolonisi olduğu belirlendi. Prof. Dr. Herdem Aslan, Gökçeada'nın turistik reklamlarında flamingoların kullanıldığını, ancak bu çalışmayla ada martısının önemini vurgulamak istediklerini söyledi.

ÇOMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Herdem Aslan ve ekibi, 2023 yılında Gökçeada Tuz Gölü'nde, ada halkıyla çevre koruma bilincini uyandırmak amacıyla bir proje gerçekleştirdi. Proje kapsamında, Gökçeada Tuz Gölü'nde üreyebilen, sağlıklı ada martısının en büyük popülasyonunun varlığı ortaya çıktı. Aslan, 2016 yılında yapılan bir çalışmada bölgede ada martısının varlığını gördüklerini, ancak 2023'teki projeyle detaylı veriler elde ettiklerini belirtti.

Kuş Gözlemcisi Murat Uyman, Türkiye'de kaydedilmiş 17 martı türünden en nadir ve zarif olanlardan birinin ada martısı olduğunu söyledi. Uyman, ada martısının dünyada hassas düzeyde tehlike altında olduğunu ve 2023 çalışmasında en az 38-44 bireyin ürediğini tespit ettiklerini aktardı. Ancak, üreme alanının mutlak koruma statüsünde olmaması, habitat kaybı, aşırı otlatma ve insan baskısı gibi nedenlerle türün popülasyonunun istenilen büyüklüğe ulaşamadığına dikkat çekti.