Gökçeada’da Güvenlik Toplantısı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde güvenlik ve asayiş alanında toplumun tüm kesimlerini kapsayan yaklaşımın hayata geçirilmesi için toplantı düzenlendi.

Kaymakam Osman Acar başkanlığında gerçekleştirilen toplum destekli polis ilçe güvenlik danışma kurulu toplantısında, ilçede güvenliğin yalnızca kolluk kuvvetleriyle değil, tüm paydaşların ortak katkısıyla sağlanması hedeflendi.

Toplantıda, Gökçeada'nın "Cittaslow" sakin şehir kimliğine uygun şekilde huzur ve güvenliğin en üst seviyeye çıkarılması, yaşam kalitesinin artırılması ve ilçenin Türkiye'nin en güvenli yerleşim alanlarından biri haline getirilmesi amacıyla kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Osman Acar, burada yaptığı konuşmada, yönetişim anlayışının önemine dikkati çekerek, güvenliğin ancak ortak akıl ve istişare kültürüyle sürdürülebilir hale gelebileceğini vurgulayarak, "İlçemizdeki tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek, her bir vatandaşımızın fikrini dikkate alan bir anlayışla Gökçeada'yı daha güvenli, daha huzurlu ve gerçek anlamda 'sakin ada' kimliğine yakışır bir noktaya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ve karşılıklı istişarelerle sona erdi.