Gökçeada'da Kavga Sırasında Babasını Öldüren Genç Tutuklandı

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, evlerindeki kavga sırasında babasını silahla vurarak öldüren genç tutuklandı.

Çınarlı Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde babası İzzet Ö'yü silahla vurarak öldüren Enes Ö. ile annesi Ö.Ö. ve kız kardeşi S.B.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gökçeada Savcılığındaki sorgusunun ardından Çanakkale Adliyesi'ne sevk edilen zanlı Enes Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Baba İzzet Ö. (46) ile eşi Ö.Ö. ve kızı S.B.Ö. arasında 2 Ağustos'ta henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşine silah doğrultan İzzet Ö. eve gelerek kavgaya dahil olan oğlu Enes Ö (23) tarafından başka bir tabancayla vurularak öldürülmüştü.