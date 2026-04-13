Gökçeada'da Dünyada Hassas Statüdeki Ada Martısının En Büyük Kolonisi Tespit Edildi

Çanakkale'de yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'da, en büyük ada martısı kolonisi olduğu belirlendi. Prof. Dr. Herdem Aslan, 'Gökçeada'nın turistik anlamında reklamını yapmak için flamingolar kullanılır ama bizim bu çalışma kapsamında fark ettiğimiz şey, Türkiye'nin en büyük adasında üreyebilen, sağlıklı ama dünyada hassas statüsünde bulunan ada martısının en büyük popülasyonu yaşıyor. Buna özellikle önem veriyoruz ve dikkat çekmek istiyoruz' dedi.

ÇOMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Herdem Aslan ve ekip arkadaşları, 2023 yılında Gökçeada Tuz Gölü'nde ada halkıyla çevre koruma bilincini uyandırmak amacıyla bir proje gerçekleştirdi. Proje ardından var olan veriler ve elde edilen yeni veriler çerçevesinde, Gökçeada Tuz Gölü'nde üreyebilen, sağlıklı, ada martısının en büyük popülasyonun varlığı ortaya çıktı. Aslan, 2016 yılında yapılan bir çalışmada bölgede tüm dünyada hassas statüsünde sınıflandırılan ada martısının varlığını gördüklerini, ancak 2023'teki projeyle detaylı verilere ulaştıklarını ifade etti.

Kuş Gözlemcisi Murat Uyman, Türkiye'de 17 martı türü kayıt altına alındığını ve bunlardan en nadir ve zariflerinden birinin ada martısı olduğunu belirtti. Uyman, 'Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin 2020 yılında yapmış olduğu değerlendirmede hassas düzeyde tehlike altında olan bir tür olarak kategorize edilmiştir. Bu kategori bu türün korunması için acilen eylem planları oluşturulması gerektiğini belirten bilimsel bir uyarı niteliği taşımaktadır' şeklinde konuştu.

2023 yılında yapılan çalışmada en az 38-44 birey ada martısının ürediği tespit edildi. Ancak Uyman, ada martılarının ürediği bölgenin Gökçeada Tuz Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulakalan sınırları içerisinde mutlak koruma alanı içerisinde olmadığını vurguladı. Türün popülasyon büyüklüğüne ulaşamamasının sebepleri arasında habitat kaybı, aşırı otlatma, insan baskısı ve gümüş martının rekabeti yer alıyor. En önemli sorun ise üreme alanlarını koruyacak mutlak bir koruma statüsünün bulunmaması.