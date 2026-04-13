Gökçeada'da Dünyada Hassas Statüdeki Ada Martısının En Büyük Kolonisi Tespit Edildi

13.04.2026 10:11
Çanakkale Gökçeada'da yapılan incelemelerde, Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'da en büyük ada martısı kolonisi belirlendi. Prof. Dr. Herdem Aslan, projenin önemine dikkat çekerek bu nadir türün korunması gerektiğini vurguladı.

Çanakkale'de yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'da, en büyük ada martısı kolonisi olduğu belirlendi. Prof. Dr. Herdem Aslan, 'Gökçeada'nın turistik anlamında reklamını yapmak için flamingolar kullanılır ama bizim bu çalışma kapsamında fark ettiğimiz şey, Türkiye'nin en büyük adasında üreyebilen, sağlıklı ama dünyada hassas statüsünde bulunan ada martısının en büyük popülasyonu yaşıyor. Buna özellikle önem veriyoruz ve dikkat çekmek istiyoruz' dedi.

ÇOMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Herdem Aslan ve ekip arkadaşları, 2023 yılında Gökçeada Tuz Gölü'nde ada halkıyla çevre koruma bilincini uyandırmak amacıyla bir proje gerçekleştirdi. Proje ardından var olan veriler ve elde edilen yeni veriler çerçevesinde, Gökçeada Tuz Gölü'nde üreyebilen, sağlıklı, ada martısının en büyük popülasyonun varlığı ortaya çıktı. Aslan, 2016 yılında yapılan bir çalışmada bölgede tüm dünyada hassas statüsünde sınıflandırılan ada martısının varlığını gördüklerini, ancak 2023'teki projeyle detaylı verilere ulaştıklarını ifade etti.

Kuş Gözlemcisi Murat Uyman, Türkiye'de 17 martı türü kayıt altına alındığını ve bunlardan en nadir ve zariflerinden birinin ada martısı olduğunu belirtti. Uyman, 'Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin 2020 yılında yapmış olduğu değerlendirmede hassas düzeyde tehlike altında olan bir tür olarak kategorize edilmiştir. Bu kategori bu türün korunması için acilen eylem planları oluşturulması gerektiğini belirten bilimsel bir uyarı niteliği taşımaktadır' şeklinde konuştu.

2023 yılında yapılan çalışmada en az 38-44 birey ada martısının ürediği tespit edildi. Ancak Uyman, ada martılarının ürediği bölgenin Gökçeada Tuz Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulakalan sınırları içerisinde mutlak koruma alanı içerisinde olmadığını vurguladı. Türün popülasyon büyüklüğüne ulaşamamasının sebepleri arasında habitat kaybı, aşırı otlatma, insan baskısı ve gümüş martının rekabeti yer alıyor. En önemli sorun ise üreme alanlarını koruyacak mutlak bir koruma statüsünün bulunmaması.

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
