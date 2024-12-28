Gökçeada Feribot Seferleri 3 Gün Süresince İptal Edildi

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KUZEY Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine, 3 gündür feribot seferi yapılamıyor.

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür feribot seferi yapılamıyor.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,