Gökçen, AKPM\'de Batı Trakya Türklerinin örgütlenme özgürlüğü kaygısını dile getirdi

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda Yunanistan raporu görüşülürken, Batı Trakya Türklerinin örgütlenme özgürlüğüne ve uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına dikkate çekerek, "Bu kadar önemli bir anlaşma ayrımcılığa ya da hak ihlaline gerekçe olamaz" dedi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda, Yunanistan raporu gündeminde söz alarak, şöyle konuştu:

"Yunanistan, Avrupa Konseyi belgelerini onaylama konusunda önemli aşama kaydetti, İstanbul Sözleşmesi de buna dahil. Aynı zamanda azınlık haklarının korunmasına ve AİHM kararlarının tam uygulanmasına dikkat çekmek istiyorum ki bunlar, örgütümüzün inandırıcılığıyla doğrudan bağlantılıdır. Ataları bugün Yunanistan topraklarında olan yerden gelen bir Türk olarak Batı Trakya Türklerinin örgütlenme özgürlüğü hakkında kaygılarımı dile getirmek isterim. Ulusal makamlar Lozan Anlaşması'nın 45. maddesini Türklerin dernek kurma hakkını kısıtlamak için bir dayanak olarak kullanıyor. Bu durumu açığa kavuşturmalıyız. Yunanistan ve Türkiye'nin kendi ülkelerindeki azınlıkları etnik kökene göre değil, dini aidiyete göre tanımladıkları doğru. Ancak bu anlaşma Yunan toplumunun Türkiye'de dernek ve vakıf kurmasını engellemiyor. Buna karşılık Yunanistan'da Türk ismiyle örgütlenmek mümkün değil ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tespit ettiği gibi Türk Yunan dostluğu için çalışan bir azınlık olarak örgütlenmek bile mümkün değil. Bekir Usta karar grubu yıllardır uygulanmadı. Lozan Anlaşması barış tesis etti ve bu anlaşma modern Türkiye Cumhuriyeti için kurucu bir anlam da taşıyor. Bu kadar önemli bir anlaşma ayrımcılığa ya da hak ihlaline gerekçe olamaz, olmamalıdır. Unutmamalıyız ki devletlerimiz arasındaki barış ve dostluk her iki ülkede yaşayan Türk ve Yunan toplumlarının geliştirdikleri hoşgörü kültürüne dayalıdır."