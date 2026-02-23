Gökhan Gülyurt'un Yargılanmasına Devam - Son Dakika
Gökhan Gülyurt'un Yargılanmasına Devam

23.02.2026 12:10
CHP'li otobüs şoförü Gökhan Gülyurt'un, polisi durdurmama suçundan yargılanmasına devam edildi.

CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt'un, polislerin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gökhan Gülyurt katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra bu celse tanık dinleneceğini bildirdi.

Söz verilen tanık E.A. milletvekili olarak görev yaptığını, olayın yaşandığı gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle 15 milletvekili ile aynı araç içerisinde kutlama alanına gittiklerini anlattı.

Yolda giderken polis memurunun dur işareti yaptığını gördüklerini söyleyen E.A, "Sıhhıye Köprüsü'nün altında durduk. Araç içerisinden herhangi birinin sanığa 'durma, devam et' gibi bir talimat verdiğini duymadım. Köprünün altında otobüs şoförü araçtan inmedi, polislerle biz konuştuk. Daha sonra motosikletli polislerin eşliğinde yola çıktık. Sadece Sıhhıye Köprüsü'nün altında durduk." beyanında bulundu.

Tanık M.T ise, olay günü diğer 15 milletvekili ile sanığın kullandığı aracın içerisinde olduğunu, polisin aracı üç noktada durdurma girişiminde bulunduğunu, bu noktalarda sanığın araçtan hiçbir şekilde inmediğini belirtti.

Araç Sıhhıye Köprüsü'nde durdurulduğunda ise milletvekilleri olarak araçtan indiklerini ve polislere aracın durdurulamayacığını söylediklerini belirten M.T, şu beyanda bulundu:

"23 Nisan dolayısıyla 1. TBMM binasında olan toplantıya yetişmemiz gerektiğini, bizden önce giden ve TBMM tarafından kaldırılan diğer otobüsü durdurmadıklarını izah ederek geçiş istedik. Bu esnada da sanık araçtan inmedi. Fiziki ve sözlü bir tartışması olmadı. Ayrıca araç içerisinden de tanığa 'durma, geç' gibi bir talimat verilmedi. Sanığa sadece bizi durduramayacaklarını, yolumuza devam edebileceğimizi söyledik. Polis memurlarına direnme gibi bir duruma şahit olmadık."

Beyanların ardından söz verilen sanık avukatı, tanık beyanlarına karşı yazılı savunma yapacaklarını bildirdi.

Müşteki avukatları ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, mahkemeden eksik hususların giderilmesini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden eksik hususların giderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müştekilerden Okan A. hakkında yeniden talimat yazılmasına ve duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmasına karar vererek, duruşmayı 30 Mart'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, Gökhan Gülyurt'un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, 23 Nisan'da, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru seyir halindeyken müşteki polisler Sare Y. ve Okan A.'nın otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla "dur" ikazında bulunarak aracı durdurmak istediği belirtildi.

İddianamede, Gökhan Gülyurt'un, aracı Sare Y. ve Okan A.'nın üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı'ndan Altınsoy Caddesi'ne dönerek, Ankara Adliyesi istikametine doğru ilerlediği aktarıldı.

Adliye önünde görevli müşteki polis Mehmet Ö.'nün elini kaldırarak ısrarla "dur" ihtarında bulunmasına rağmen aracın durmadığına işaret edilen iddianamede, Mehmet Ö.'nün otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atladığı anlatıldı.

Gökhan Gülyurt idaresindeki otobüsün Atatürk Bulvarı'na doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Yasemin K. ile Okan Y. tarafından bir kez daha durdurulmak istendiği ancak Gülyurt'un "dur" ikazına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdüğü ve yoluna devam ettiği kaydedildi.

Gülyurt'un "silahtan sayılan otobüsü" müştekilerin üzerine sürmesinin cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu belirtilen iddianamede, sanığın zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Olay, Son Dakika

