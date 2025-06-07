Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika
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Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

07.06.2025 17:54
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CHP'li Gökhan Günaydın, tutuklu İmamoğlu ile görüşüp sağlık durumu ve adalet konularında açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti.

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Günaydın, İmamoğlu ile 1 saat 15 dakikaya yakın bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

İmamoğlu'nun bayram kutlama mesajlarını paylaşmak istediğini kaydeden Günaydın, İmamoğlu'nun İBB'deki kadın çalışanların tutuklanması ve sonrasında başka yerlere sevk edilmesine üzüldüğünü, bir an evvel serbest bırakılarak çocuklarına kavuşmalarını beklediklerini aktardı.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin ve memleketin gidişatı, iktisadi, sosyal, siyasi tablosu üzerine değerlendirmelerde bulunduğunu anlatan Günaydın, "Bunları da biz elbette yetkili organlarımızla paylaşacağız ama şunu biliyoruz ki bu ülke adaletini, demokrasini ve ekonomisini kaybetmemeli. Bunların hepsi birbirine ilintili konulardır." ifadelerini kullandı.

Gökhan Günaydın, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin de şunları dile getirdi:

"Bugün itibarıyla hastaneden gelen haberler ve arkadaşlarımızın bize aktardıkları umutlanmamıza yol açacak nitelikte. Güçlü bir tansiyon alındığı yönünde haberler alıyoruz. Umuyor ve diliyoruz ki 45 yaşında, iki tane yedişer yaşında ikiz kız çocuğu sahibi gencecik ve başarılı bir siyasetçi, Manisa'nın çok sevdiği ve Türkiye'nin çok sevdiği belediye başkanımız bir an evvel sağlığına kavuşur. Ben inanıyorum ki hangi siyasal partiyi desteklerse desteklesin genç ve düzgün bir siyasetçi için Türkiye'nin 85 milyon kalbi bir anda atıyor."

Günaydın, tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Buca Cezaevi'ne sevk edilmesine ilişkin "Sayın Çalık daha evvel hem kan kanseri hem de lenfoma yani lenf kanseri geçirmiş bir insandır. Dolayısıyla burada tedaviye en yakın olduğu noktadan son derece uzak bir noktaya sevk edilmesi, sağlık hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanamaması ve bunun yanında eşinden, iki oğlundan ve tabii ki avukatlarından bu kadar uzakta olması aslında bir anlamda etkin adalet hizmetlerinden etkin yararlanma ve adil yargılanma hakkının da ihlali niteliğindedir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu, istanbul, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti - Son Dakika

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