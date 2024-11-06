Gökhan Türkmen Antalya\'da Hayranlarıyla Buluştu

Şarkıcı Gökhan Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.
Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Beach Park'ta kurulan sahnede konser veren Gökhan Türkmen, on binlerce hayranıyla buluştu.
Ünlü şarkıcı konserde, "Yan Sen", "Büyük İnsan", "Sen İstanbulsun" ve "Çatı Katı" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.
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