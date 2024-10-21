GÖKKURT: Yeni Türk Mühimmat Ailesi - Son Dakika
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GÖKKURT: Yeni Türk Mühimmat Ailesi

ASTECH, GÖKKURT Akıllı Mühimmat Ailesi'ni SAHA EXPO 2024'te sergileyerek SİHA'ların gücünü artırdı.

21.10.2024 09:46
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Türk savunma sanayisi bünyesinde, dünyanın en çok ülkesine ihraç edilen milli silahlı insansız hava araçlarının vurucu gücünü artırmak amacıyla GÖKKURT (SKYWOLF) Akıllı Mühimmat Ailesi geliştirildi.

ASTECH DEFENCE, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığı ile 22-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarında (SAHA EXPO 2024), GÖKKURT Akıllı Mühimmat Ailesi'ni (GAM) ilk kez sergileyecek.

Türk savunma sanayisi bünyesinde bugüne kadar seri üretime geçen çeşitli füze ve mühimmat projelerinde görev alan, 20 yılı aşkın deneyime sahip mühendis ekibinin bir araya gelmesiyle oluşturulan startup şirketi ASTECH, bu bilgi birikiminden hareketle yenilikçi ve özgün silah sistem çözümlerini hayata geçiriyor.

ASSAN Group Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner'in desteğiyle kurulan ASTECH, mühimmat sistemleri, hava araçları, füze ve alt sistemlerinin tasarımından; sensörler, arayıcı başlıklar, güç sistemleri ve roket motorlarına kadar geniş bir yelpazede teknolojik çözümler sunuyor.

Küçük ama uzman mühendislik ekipleriyle kısa sürede ileri teknoloji ürünlere yoğunlaşan ASTECH, küresel işbirlikleri ve sektörel ortaklıklarla uluslararası sahnede de yer edinmeyi hedefliyor.

Modern savaş alanının ihtiyaçlarını hızla karşılayacak çözümlere odaklanan şirketin ilk ürün grubu GAM Ailesi oldu.

SİHA'ların yumruğu güçlenecek, daha uzağı vuracak

İHA/SİHA'lar ve sabit kanatlı hava araçları için geliştirilen bu mini akıllı silah sistemleri ailesi, 20 kilometre menzilli GAM-A, 40 kilometre menzilli GAM-B ve 80 kilometre menzilli GAM-D olmak üzere 3 farklı silah sisteminden oluşuyor.

Modüler yapısı sayesinde 4 farklı arayıcı başlık ve 2 farklı harp başlığı seçeneğiyle görev gereksinimlerine göre özelleştirilebilen GAM ailesi, ANS/KKS güdüm ve arayıcı teknolojileri ile sabit ve hareketli hedeflere hassas vuruş kabiliyeti sağlıyor.

Tüm sistemlerde ana gövde, aviyonik sistemler ve platform arayüzü ortak bileşenlerden oluşuyor. GAM-A temel konfigürasyonu temsil ederken, GAM-B ve GAM-D modellerinde ana gövdeye farklı kanat kitleri entegre ediliyor. GAM-D modelinde, artırılmış menzil ve dolanma (loitering) kabiliyeti sağlayan itki sistemi yer alıyor. GAM ürün ailesi, 20, 40 ve 80 kilometrenin üzerindeki menzil seçenekleri ve 16 kilogramlık harp başlıkları ile muharebe alanında kullanıcıya operasyonel üstünlük sağlayacak.

Zırhlı hedeflere karşı GAM Extra

GAM ürün ailesinin zırhlı veya korumalı hedeflere karşı özel olarak geliştirilen en büyük üyesine ise GAM-X (Extra) ismi verildi. Delicilik, yüksek tahribat ve yıkım için tasarlanan GAM-X, GAM ailesinin diğer varyantlarından çok daha büyük bir harp başlığı taşıyarak yüksek tahrip gücünde hassas vuruş kabiliyetini yeni bir seviyeye çıkarıyor.

GAM ailesinin, özellikle milli SİHA sistemleri ile entegre şekilde çalışarak harp ortamında önemli bir oyun değiştirici olması hedefleniyor. GAM mühimmatları, sektördeki muadillerine göre 2-3 kat daha güçlü harp başlıkları, uzun menzilleri ve geniş atış zarfıyla dikkati çekiyor.

Tekli veya sürü konseptine uygun olarak kullanılabilecek GAM mühimmatları, at-unut özelliğiyle kullanılabildiği gibi, iki yönlü iletişimle döngüde insan (Man in the Loop) atış moduna da sahip bulunuyor. Bu modda pilotla mühimmatın etkileşimi sağlanırken anlık olarak hedef güncellenmesi yapılabiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Teknoloji, Politika, Güncel, SİHA, Son Dakika

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