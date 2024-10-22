Gökpınar Gölü'nde Sonbahar Güzelliği

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Türkiye'nin nazar boncuğunda hazan güzelliği

Dünyanın en berrak göllerinde biri, sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve doğal turkuaz renkli berrak suyuyla kendine hayran bırakan Gökpınar gölü sonbaharla birlikte ziyaretçilerini mest ediyor.

Sivas'ın Gürün ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dünyanın en berrak sularından birine sahip Gökpınar gölü yaz-kış birçok doğaseverin ziyaretçi akınına uğruyor. Sonbaharın gelmesiyle de birlikte renklenen göl görenleri kendine hayran bırakıyor. Berrak ve turkuaz rengin hakim olduğu göl ağaçların yapraklarının da sararmasıyla bu günlerde kartpostallık görüntüler sunuyor. Doğanın sessizliğiyle baş başa kalmak isteyenler göl etrafında yürüyüş yaparak fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyor.