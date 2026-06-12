Göksu Çayı'nda Kayıp Genç Aranıyor - Son Dakika
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Göksu Çayı'nda Kayıp Genç Aranıyor

Göksu Çayı\'nda Kayıp Genç Aranıyor
12.06.2026 22:03
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Adıyaman Besni'de suya giren gençlerden biri akıntıya kapıldı, arama çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, serinlemek için suya giren 4 gençten biri, su seviyesinin yükselmesi sonucu gözden kayboldu.

Kızılin Köprüsü yakınlarında bulunan Göksu çayında serinlemek için suya giren Vakıf Aksu (17), Hasan Gulusarı (20), Ali Yıldız (19) ve İsa Özkul, su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.

Gençlerden 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, Özkul ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaybolan Özkul'u bulmak için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Adıyaman, Kurtarma, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Göksu, Besni, Kaza, Son Dakika

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