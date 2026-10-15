Göksun elmaları yurt dışında alıcı buluyor, tescillenmesi için KSÜ çalışma başlattı - Son Dakika
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Göksun elmaları yurt dışında alıcı buluyor, tescillenmesi için KSÜ çalışma başlattı

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Kahramanmaraş'ın elma üretiminin yüzde 80 ila 85'ini karşılayan Göksun'da yıllık 51 bin ton elma üretiliyor. Bu elmalar Almanya, Fransa, Rusya ve Arap ülkelerine gönderiliyor; KSÜ elmaların tescillenmesi için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ın elma üretiminin yüzde 80 ila 85'ini gerçekleştiren Göksun ilçesinde yetiştirilen elmalar, kendine özgü aroma, renk ve dayanıklılık özellikleriyle yurt dışı pazarlarda alıcı buluyor.

İlçede 25 bin dekar alanda yıllık 51 bin ton elma üretiliyor, özellikle Çardak Mahallesi'ndeki bahçelerden hasat edilen ürünler, Almanya, Fransa, Rusya ve Arap ülkelerine gönderiliyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, AA muhabirine, Göksun'un kentin elma üretiminde önemli konuma sahip olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın farklı iklim özellikleri sayesinde çok sayıda meyve türünün yetiştirilmesine imkan sağladığını belirten Sütyemez, Göksun'un da elma üretimindeki payıyla öne çıktığını ifade etti.

Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı kaliteyi etkiliyor

Sütyemez, Çardak Mahallesi'nde yetiştirilen elmaların iklim koşullarının etkisiyle kalite özellikleri kazandığını anlattı.

"Göksun, Kahramanmaraş'ın elma deposudur." diyen Sütyemez, şöyle konuştu:

"Kentimizde üretilen elmanın yüzde 80 ila 85'i Göksun'dan karşılanmaktadır. Çardak Mahallemiz de bu noktada ön plana çıkmaktadır. Özellikle bölgenin sahip olduğu iklim yapısı, elmaların kaliteli olmasını sağlamakta, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı, meyvelerin aroma ve renk özelliklerine olumlu yansımaktadır. Bu kalite beraberinde talebi de getirmekte, bölgede yetiştirilen elmalar, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarında alıcı bulmaktadır."

Üreticileri küresel iklim değişikliğine karşı uyaran Sütyemez, meyve yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği için yeni bahçelerde çeşit ve anaç seçiminin dikkatli yapılması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve uygun sulama yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini anlattı.

Elmaların tescillenmesi için çalışma başlatıldı

KSÜ Göksun Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Özgür Özkan da ilçede 11 çeşit elma yetiştirildiğini belirtti.

Göksun'da 25 bin dekar alanda yıllık 51 bin ton elma üretildiğini dile getiren Özkan, bölgede yetiştirilen elmaların tescillenmesi için üniversite olarak çalışma başlattıklarını söyledi.

Üreticilerin ürünleri değerlendirmek amacıyla paketleme ve ihracat alanında çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Özkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün de üreticilere destek sağladığını belirtti.

Elma yetiştiricisi Alaattin Toka da Çardak bölgesinde yetiştirilen elmaların rengi, kokusu ve tadıyla öne çıktığını söyledi.

Emekli olduktan sonra bahçe kurarak üretime başladığını anlatan Toka, ürünlerini aracı firmalar vasıtasıyla yurt dışına gönderdiklerini belirtti.

Toka, "Burada yetişen elmalar, rayihası (hoş kokusu), tadı ve dayanıklılığıyla çok farklı. Emekli olduktan sonra bu bahçeyi kurdum ve burada üretim yapıyoruz. Burada çalışmaktan da zevk alıyorum. Ürettiğimiz elmaları, Almanya, Fransa, Rusya ve Arap ülkelerine gönderiyoruz. Bu yıl elma üretimimiz bol ancak tüccar sıkıntısı yaşıyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar tüccarlarımız ve diğer firmalarımız gelir, üreticilerimiz de emeklerinin karşılığını alır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
KahramanmaraşAlmanyaİhracatEkonomiGüncelFransaGöksunRusyaSon Dakika

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